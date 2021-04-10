Это 5 личная встреча команд. Киевляне побеждали трижды, а проиграли только раз – обидчиком стал свой же Супряга, который играл тогда на правах аренды за днепрян. Команда Луческу стремилась сохранить 7-очковое преимущество над Шахтером. Матч, как онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Только эти 2 клуба перед игрой могли похвастаться действующей серией побед в 3 или больше туров. За счет своих успехов в 2021 году подопечные Йовичевича поднялись со дна таблицы на 8 место.

Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Караваев активен на первых минутах. Перспективные набеги динамовцев в чужую штрафную, но и Александра, и Буяльского успевают заблокировать. Луческу выражает претензии к Де Пене. Слева на старте встречи более заметен защитник Миколенко. Карлос, впрочем, классно отрабатывает на оборону, останавливая прорыв Довбика. Первый удар в матче на 8 минуте. Когут тянулся головой до подачи с правого края, не слишком остро. Тымчик, который вышел в стартовом составе Динамо на официальную игру впервые за 7 месяцев, включил свой рывок и перевел на Караваева. Далее пас под удар – Шапаренко никто не мешал, до ворот метров 20, но слабо исполнил Николай. Ну, хотя бы первая точная попытка в нашем поединке на 10 минуте.

Много фланговых активностей, частый и довольно успешный прессинг даже в штрафной команды Йовичевича. Все хорошо, только не хватает Динамо финального паса/удара. Де Пена хотя бы издалека попытался пробить, Юрячук на месте. Семенят киевляне с выразительным акцентом на правом фланге. Вроде и удается моментами создавать численное преимущество, однако днепряне настолько глубоко сидят в защите, что легко все перекусывают и блокируют. Тейлор на 30 минуте прервал некую паузу, выполнив 3 удар своей команды. Опять не хватает точности, да и Бущан все контролировал.

Слишком много грубости. Довбик во время флангового рывка ударил рукой в ​​лицо Миколенко. Чуже жестко срезал Тымчика. Две желтые днепрянам. Шипами Когут прыгнул на ногу Шапаренко, это было больно. Сидорчук строго принял Игнатенко, но здесь хоть игра в мяч. Юрчук вышел из ворот и сыграл головой на перехвате. Неплохо читает игру вратарь Йовичевича. Несколько подряд обрезок Шапаренко. Пасхал посадил Сидорчука на желтую карточку, капитан Динамо не соглашается. Неоднозначный эпизод. Тем более, что Сергей теперь пропустит битву с Шахтером из-за перебора "горчичников".

Сваток забивает после стандарта, но перед тем свисток арбитра – Миколенко завалили на газон. Спустя несколько минут Виталий уже в атаке. Подача, удар Караваева – опять блок днепрян на месте. Крошечное преимущество Динамо по ударам до перерыва (5:4). Киевляне несколько острее (2:0 по попаданиям в створ), номинальные гости – более закрытые. Многовато желтых карточек от Пасхала, потеря Сидорчука на Шахтер будет вызывать определенные дискуссии. Довбика уже не первый раз накрывают большими силами киевляне. Вроде и пытается убежать форвард сборной Украины, однако в штрафной легко его накрывают 3-4 соперника.

Сирота на грани фола останавливал проход Ди Франко, это не нарушение правил? Тымчик классно вырезал на Шапаренко, очень уж долго готовят удары киевляне, снова блок. Де Пена подал угловой на 58 минуте. Миколенко роскошно стартовал за пределами штрафной и ударом с лета расстрелял Юрчука. Вот так попрощался с матчем уругваец. Еще до подачи стандарта Луческу подготовил его замену на Жерсона. Довбик локтем врезал еще и Забарному. Грубо, глупо, на ровном месте, но так можно и нос сломать. Вторая желтая, вполне заслуженное удаление.

Вот вам и фактор Сидорчука. На 67-й опорник киевлян сначала перехватил мяч в центре, протянул и отдал на Жерсона. Удар Родригеса Юрчук парировал, но капитан Динамо мощно вколотил снаряд из-за пределов штрафной. Шепелев заменил Шапаренко, Супряга вместо Беседина, который запомнился разве что желтой карточкой. Сразу же разговор Луческу с Артемом. Возможно, снова дают о себе знать проблемы со здоровьем? Третья желтая у Динамо. Караваев доводит "счет" по предупреждениям до 3:5. VAR проверяет, не было ли пенальти. Попадание в руку случилось, но Жерсон в прыжке прижимал ее к телу, поэтому все в рамках правил.

А вот и момент вернуть интригу. Тейлор на 82-й классно вырезал подачу с правого фланга, Хобленко выиграл бой на втором этаже и стрелял из убойной дистанции – как не забил здесь экс-динамовец? Сидклей на 87 минуте заменил Миколенко. Жерсон сам же отобрал на свой половине, сам и пытался завершать. Падение в штрафной, откровенная симуляция. Повезло, что Пасхал не выписал желтую, потому как Родригес тоже не сыграл бы против Шахтера.