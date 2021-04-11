Ілля Забарний травмувався у матчі 21-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 після удару від Артема Довбика. Після повернення у Київ захисник пройшов контрольну томографію, яка показала зміщення кісток носа, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Забарному було зроблено під місцевим наркозом репозицію носа та накладено фіксуючу пов’язку. Про терміни відновлення не інформується, а тому невідомо, чи зможе Ілля взяти участь у поєдинку проти Шахтаря у прийдешньому турі. До слова, репозиція – це медична процедура, метою якої є зіставлення фрагментів кістки після перелому для забезпечення кращого зрощення.

Зауважимо, фото Іллі Забарного після медичних маніпуляцій опублікувала його кохана в Instagram. Оборонець усміхається та, схоже, не втрачає оптимізму.

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