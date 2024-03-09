В рамках субботней программы 28-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 28-й тур

Борнмут – Шеффилд Юнайтед – 2:2

Голы: Уаттара, 74, Унал, 90+2 – Хамер, 27, Робинсон, 65

Нереализованный пенальти: Соланке, 14 (Борнмут)

Вулверхэмптон – Фулхэм – 2:1

Голы: Аит-Нури, 57, Керни, 67 (автогол) – Ивоби, 90+8

Кристал Пэлас – Лутон – 1:1

Гол: Матета, 11 – Вудроу, 90+6

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Борнмут в родных стенах принимал Шеффилд Юнайтед, едва не проиграв худшей команде АПЛ в истории . Вообще-то, подопечные Криса Уайлдера снова должны были пропустить аж четыре – однако Соланке на 14-й минуте не смог реализовать пенальти, а его гол в середине второго тайма отменили из-за игры рукой. Команда Андони Ираолы в основное время ограничилась точным выстрелом Уаттара на 74-й минуте.

К тому времени Шеффилд уже забил дважды. На 27-й минуте Хамер зацепился за мяч на линии полукруга и пробросил мяч Боглу, а тот пробил с правого края штрафной – Нету парировал, однако Хамер сыграл на добивании. К Забарному претензий немного. Он не накрыл Хамера при передаче (сказалась низкая скорость после разворота) и не мог успеть накрыть Богла. Эпизод был слишком динамичным и не был следствием действий Ильи.

На 65-й же Робинсон удвоил преимущество "блейдс", воспользовавшись суматохой при угловом. Забарный играл с другим футболистом и в совсем другой зоне. Вообще, украинец выполнил 4 успешных выноса, выиграл 5 из 8 верховых дуэлей и отдал 72 точных паса (из 83-х) – но у него не пошли длинные передачи (1 точная из 8).

Впрочем, Борнмут ушел от поражения, забив спасительный гол на 2-й компенсированной. Героем стал Унал. Благодаря этому Борнмут удержался в 11 очках от зоны вылета.

В параллельном поединке тоже случилось героическое спасение. Лутон гостил в Лондоне, проигрывая Кристал Пэлас с 11-й минуты – но на 90+6-й Вудроу сравнял счет. 1:1! Вудроу отличился с передачи Таунсенда. Тем не менее, расслабляться новичкам АПЛ рано, ведь до выхода из зоны вылета им не хватает трех очков.

Вулверхэмптон достаточно спокойно обыграл Фулхэм. Первый тайм завершился без голов, а в середине второго "волки" провалили аж два мяча – правда, с одним помог Керни, который забил автогол. "Коттеджеры" отквитали один мяч, но это произошло на последних секундах.

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