Результативность украинца привлекла внимание многих клубов. По информации Fichajes.net, Челси серьезно думает над тем, чтобы летом сделать Жироне предложение по трансферу Довбика.

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Лондонцы убеждены, что 26-летний украинец сможет устранить их давнюю проблему в центре нападения. Переход оценивают в 45 миллионов евро, что является приемлемой цифрой для Челси. Помочь Довбику с адаптацией на Стэмфорд Бридж мог бы Михаил Мудрик, который уже больше года находится в команде.

К слову, в нынешнем сезоне нападающий сборной Украины сыграл за Жирону 28 матчей во всех турнирах. Этого Довбику хватило, чтобы забить 14 голов и отдать 7 результативных передач.

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