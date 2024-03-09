У рамках суботньої програми 28-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 28-й тур

Борнмут – Шеффілд Юнайтед – 2:2

Голи: Уаттара, 74, Унал, 90+2 – Хамер, 27, Робінсон, 65

Нереалізований пенальті: Соланке, 14 (Борнмут)

Вулверхемптон – Фулхем – 2:1

Голи: Аїт-Нурі, 57, Керні, 67 (автогол) – Івобі, 90+8

Крістал Пелас – Лутон – 1:1

Гол: Матета, 11 – Вудроу, 90+6

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Борнмут у рідних стінах приймав Шеффілд Юнайтед, ледь не програвши найгіршій команді АПЛ у історії . Взагалі-то, підопічні Кріса Уайлдера знову повинні були пропустити аж чотири – однак Соланке на 14-й хвилині не зміг реалізувати пенальті, а його гол в середині другого тайму скасували через гру рукою. Команда Андоні Іраоли в основний час обмежилась влучним пострілом Уаттара на 74-й хвилині.

До того часу Шеффілд вже забив двічі. На 27-й хвилині Хамер зачепився за м'яч на лінії півкола й прокинув м'яч Боглу, а той пробив з правого краю штрафного – Нету парирував, однак Хамер зіграв на добиванні. До Забарного претензій небагато. Він не накрив Хамера при передачі (взнаки далася низька швидкість після розвороту) й не міг встигнути накрити Богла. Епізод був занадто динамічним і не був наслідком дій Іллі.

На 65-й же Робінсон подвоїв перевагу "блейдс", скориставшись метушнею при кутовому. Забарний грав з іншим футболістом і в зовсім іншій зоні. Взагалі, українець виконав 4 успішних виноси, виграв 5 із 8 верхових дуелей і віддав 72 точні паси (із 83-х) – але у нього не пішли довгі передачі (1 точна з 8).

Втім, Борнмут уникнув поразки, забивши рятівний гол на 2-й компенсованій. Героєм став Унал. Завдяки цьому Борнмут втримався у 11 очках від зони вильоту.

У паралельному поєдинку теж стався героїчний порятунок. Лутон гостював у Лондоні, програючи Крістал Пелас з 11-ї хвилини – але на 90+6-й Вудроу зрівняв рахунок. 1:1! Вудроу відзначився з передачі Таунсенда. Тим не менш, розслаблятись новачкам АПЛ зарано, адже до виходу із зони вильоту їм бракує трьох очок.

Вулверхемптон досить спокійно обіграв Фулхем. Перший тайм завершився без голів, а в середині другого "вовки" провали аж два м'ячі – щоправда, з одним допоміг Керні, який забив автогол. "Котеджери" відквитали один м'яч, але це сталося на останніх секундах.

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