В рамках 13-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 13-й тур

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3

Голы: Макберни, 90+7 – Таверниер, 12, 51, Клюйверт, 45+3

Ноттингем Форест – Брайтон – 2:3

Голы: Эланга, 3, Гиббс-Уайт, 76 (пен) – Фергюсон, 26, Жоау Педру, 45+4, 56 (пен)

Удаление: Данк, 75 (Брайтон)

Бёрнли – Вест Хэм – 1:2

Голы: Родригес, 49 (пен) – О'Ши, 86 (автогол), Соучек, 90+1

Лутон – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Менги, 72, Браун, 84 – Олисе, 75

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Борнмут на выезде разобрался с Шеффилдом, вернув "блейдс" на предпоследнюю позицию. "Вишенки" забили трижды еще до 51-й минуты – дубль в активе Таверниера, а еще один гол положил Клювейрт. Кстати, Джастин стал вторым футболистом в XXI веке, которому удалось отличиться во всех пяти топ-лигах (первым был Стевен Йоветич). Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Андони Ираолы.

Илья Забарный провел полный матч. Украинец здорово отзащищался, выполнив два отбора из трех попыток, заблокировав два удара и выполнив два выноса. Наш центрбек победил выиграл три единоборства из четырех. Не менее важными были его действия в атаке – 10 длинных передач из 13-ти нашли адресата. Пропущенный гол на 7-й компенсированной минуте произошел по вине Смита.

Наш земляк еще и помог при втором взятии ворот. Именно его удачный отбор на своей половине запустил результативную контратаку. Браво!

В параллельном поединке Ноттингем устроил перестрелку с Брайтоном. "Лесники" открыли счет уже на 3-й минуте, затем пропустили трижды, но возродили интригу в середине второго тайма. Более того – они еще и в большинстве остались благодаря удалению Данка на 75-й минуте.

Тем не менее, спастись от заслуженного поражения команде не удалось – "чайки" удержали победу, прервав 6-матчевую безвыигрышную серию. Брайтон вернулся в борьбу за еврокубки, поднявшись на седьмую строчку, а до зоны ЛЧ прямо сейчас не хватает четырех баллов. Кроме того, команда Роберто Де Дзерби провела 17-й матч подряд с забитыми и пропущенными голами – такую серию в последний раз проворачивал МЮ в сезоне 1959/1960.

Вест Хэм продемонстрировал чудеса выдержки, одержав волевую победу над Бернли на выезде. До 86-й минуты "бордовые" вели в счете, а затем О'Ши забил еще один гол – правда, в свои ворота. 1:1. На 90+1-й же Соучек с передачи Кудуса вывел "молотобойцев" вперед (кстати, автогол тоже прилетел с паса Кудуса). 1:2!

Для Вест Хэма эта победа стала второй подряд. Подопечные Дэвида Мойеса приблизились к Манчестер Юнайтед на расстояние одного зачетного балла.

Лутон же выиграл свой второй матч в АПЛ. Жертвой новичка стал Кристал Пэлас. Все четыре мяча были забиты в последние 30 минут, вот только один из голов "орлов" не засчитали из-за офсайда – не повезло Эдуару. Благодаря этому успеху Лутон оторвался от зоны вылета на четыре очка.

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