В рамках 13-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 13-й тур

Шеффілд Юнайтед – Борнмут – 1:3

Голи: Макберні, 90+7 – Тавернієр, 12, 51, Клюйверт, 45+3

Ноттінгем Форест – Брайтон – 2:3

Голи: Еланга, 3, Гіббс-Вайт, 76 (пен) – Фергюсон, 26, Жоау Педру, 45+4, 56 (пен)

Вилучення: Данк, 75 (Брайтон)

Бернлі – Вест Хем – 1:2

Голи: Родрігес, 49 (пен) – О'Ші, 86 (автогол), Соучек, 90+1

Лутон – Крістал Пелас – 2:1

Голи: Менгі, 72, Браун, 84 – Олісе, 75

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Борнмут на виїзді розібрався з Шеффілдом, повернувши "блейдс" на передостанню позицію. "Вишеньки" забили тричі ще до 51-ї хвилини – дубль в активі Тавернієра, а ще один гол поклав Клювейрт. До речі, Джастін став другим футболістом у ХХІ столітті, якому вдалося відзначитись у всіх п'яти топ-лігах (першим був Стевен Йоветіч). Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Андоні Іраоли.

Ілля Забарний провів повний матч. Українець здорово відзахищався, виконавши два відбирання з трьох спроб, заблокувавши два удари й виконавши два виноси. Наш центрбек переміг виграв три єдиноборства з чотирьох. Не менш важливими були його дії в атаці – 10 довгих передач з 13-ти знайшли адресата. Пропущений гол на 7-й компенсованій хвилині стався за вини Сміта.

Наш земляк ще й допоміг при другому взятті воріт. Саме його вдале відбирання на власній половині запустило результативну контратаку. Браво!

У паралельному поєдинку Ноттінгем влаштував перестрілку з Брайтоном. "Лісники" відкрили рахунок вже на 3-й хвилині, потім пропустили тричі, але відродили інтригу в середині другого тайму. Ба більше – вони ще й у більшості залишились завдяки вилученню Данка на 75-й хвилині.

Тим не менш, врятуватись від заслуженої поразки команді не вдалося – "чайки" втримали перемогу, перервавши 6-матчеву безвиграшну серію. Брайтон повернувся у боротьбу за єврокубки, піднявшись на сьому сходинку, а до зони ЛЧ прямо зараз не вистачає чотирьох балів. Крім того, команда Роберто Де Дзербі провела 17-й матч поспіль із забитими і пропущеними голами – таку серію востаннє провертав МЮ в сезоні 1959/1960.

Вест Хем продемонстрував дива витримки, здобувши вольову перемогу над Бернлі на виїзді. До 86-ї хвилини "бордові" вели у рахунку, а потім О'Ші забив ще один гол – щоправда, у свої ворота. 1:1. На 90+1-й же Соучек з передачі Кудуса вивів "молотобійців" уперед (до речі, автогол теж прилетів з пасу Кудуса). 1:2!

Для Вест Хема ця перемога стала другою поспіль. Підопічні Девіда Мойєса наблизились до Манчестер Юнайтед на відстань одного залікового балу.

Лутон же виграв свій другий матч в АПЛ. Жертвою новачка став Крістал Пелас. Усі чотири м'ячі було забито в останні 30 хвилин, от тільки один з голів "орлів" не зарахували через офсайд – не пощастило Едуару. Завдяки цьому успіху Лутон відірвався від зони вильоту на чотири очки.

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