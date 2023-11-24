По меньшей мере 10 европейских клубов пристально следят за развитием 21-летнего хавбека сборной Украины, утверждает 90min.

Судаков сменил агента на фоне скандала с "трудностями" попадания в сборную Украины

Прошлым летом первыми проявили интерес Ювентус, Наполи и дортмундская Боруссия. В нынешнем сезоне Судаков ярко выступает за сборную и в Лиге чемпионов, собрав еще большую группу поклонников. К вышеупомянутому трио добавились английские Ман Сити, Арсенал, Ньюкасл, Вест Хэм, испанская Барселона, немецкие Бавария и Байер. Скауты всех этих клубов недавно посетили Леверкузен, чтобы посмотреть выступление Судакова против сборной Италии.

Контракт полузащитника с Шахтером рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает Судакова в 15 млн евро, но "горняки" явно потребуют значительно большую сумму, имея успешный опыт "аукциона" за Михаила Мудрика.

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