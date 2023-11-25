Битва двух сильнейших команд АПЛ в этом сезоне. Двух лучших бомбардиров. Матч, как и онлайн-трансляция Ман Сити – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Очень осторожное начало. Первый удар на 11 минуте пришел после привоза Алиссона. Голкипер сборной Бразилии испугался давления хозяев и покатил прямо на Фодена. Фил пробил прямолинейно низом, страж ворот "красных" спокойно исправился. Момент Ливерпуля имени Матипа. Камерунский центрбек прорвал линии обороны Сити, спокойно продравшись по центру с мячом и покатив направо. А там уже Салах идеально подал на голову Дарвину – конечно же, уругваец с нескольких метров пробил прямо в голкипера.

Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча за первое место АПЛ

Джонс на грани вратарской под горячим прессингом отдавал на Алиссона. Сегодня это рискованная затея, но бразилец с большим трудом успел выбить перед тем, как его накрыл Холанд. Доку разрывает один в один Трента и простреливает. Алиссон на этот раз неуверенно играет на выходе, но обошлось только угловым без остроты. Манчестер Сити начал с 80% контроля, а затем Ливерпуль выдал 5-минутку со своим доминированием (62%). Интересный размен происходит.

Гвардиола традиционно с очень гибкой схемой. Номинальный центрбек Аканджи выдвигается в опорку, действуя даже выше Родри. Соответственно в обороне обычно три человека: Диаш по центру, Аке слева, Уокер справа. Испанский хавбек моментами опускается разыгрывать начало атак между Диашем и Аке. Алиссон таки оформил "передасист". Выбил прямо на ногу Аке, который не долго думал и вывел Холанда на убойную позицию. Норвежец прошил перчатки бразильца ударом в правый нижний.

Аканджи отвечает своей дикой обрезкой. Собослай классно сыграл на опережение и отдал за спины. Однако снаряд пошел несколько в острый угол, откуда Дарвин пробил мимо ворот. Перед тем уругваец также запорол контру 3 в 3 неудачным пасом в спину Салаху. О забегании в очевидный офсайд уже даже не вспоминаем. Со своей стороны Доку дважды уничтожает на скорости правый фланг Ливерпуля. Сначала сам не попал, затем Альварес промахнулся после паса бельгийца. Фоден классно пробил издали, завершив первый тайм, Алиссон не менее эффектно потянул.

Альварес, Холанд и тот же Фил стреляли после перерыва. Ливерпуль будто не вышел на второй тайм. Во второй половине "красные" могут похвастаться разве что неточным ударом Ван Дейка после углового. Сити эффективно убивает игру контролем, Родри требует пенальти за попадание в бедро, Диаш забивает, но Аканджи вроде бы мешал Алиссону перед тем. Классика жанра у Ливерпуля. Салах покатил в разрез, Дарвин дал прямо в Эдерсона. Холанд из пределов вратарской не реализовал убойный момант после прострела Доку.

А едва ли не в следующей атаке Диас не очень удачно перевел с фланга на фланг, но Салах сыграл на паузе и откатил в центр, откуда Александер-Арнольд бахнул и исправился за все неудачи против вингера сборной Бельгии. Невероятное давление Сити в компенсированные 8 минут. Бернарду, Холанд и Диас теряют роскошные моменты после стандартов. Алиссон с болью на газоне держится за заднюю поверхность бедра.

Холанд быстрее всех забил 50 голов за всю историю АПЛ (всего 48 матчей). Для сравнения предыдущим рекордсменом был Энди Коул, которому это достижение покорилось за 65 туров. Однако сегодняшняя игра запомнится больше тем его роковым промахом в стиле Дарвина. Манчестер Сити в какой-то момент мог громить Ливерпуль, однако далеко не впервые в АПЛ 2023/24 отдал победный матч