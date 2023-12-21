"Заба... Я также должен отдать ему должное. Я думаю, что он был невероятным в последних играх, как для молодого центрального защитника", – цитирует Билинга твиттер-аккаунт The South End.

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Следует отметить, что в последних 5 сыгранных матчах Борнмут Забарного одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью (игра с Лутоном, которая должна была состояться 16 декабря, будет сыграна позже).

В текущем сезоне Илья сыграл в 18 поединках за Борнмут, однако результативными действиями украинец не отличался.

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