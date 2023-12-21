"Заба... Я також маю віддати йому належне. Я думаю, що він був неймовірним в останніх іграх, як для молодого центрального захисника", – цитує Білінга твіттер-акаунт The South End.

Помилка Забарного офіційно анульована – АПЛ винесла вердикт щодо матчу Борнмут – Лутон

Слід зазначити, що в останніх 5 зіграних матчах Борнмут Забарного здобув 4 перемоги та 1 разу зіграв унічию (матч з Лутоном, який мав відбутись 16 грудня, буде зіграний пізніше).

У поточному сезоні Ілля зіграв у 18 поєдинках за Борнмут, проте результативними діями українець не відзначався.

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