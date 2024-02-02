Нападающий Энес Унал стал игроком Борнмута в трансферный дедлайн.

Борнмут на официальном сайте объявил о подписании Энеса Унала из Хетафе на правах аренды.

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По информации Фабрицио Романо, "вишни" будут иметь опцию выкупа турецкого нападающего за 16 млн евро.

Добавим, что Унал в этом сезоне сыграл лишь в 5 матчах, отметившись 2 ассистами. Лишь в декабре турок восстановился от травмы колена, из-за которой и пропустил большую часть сезона.

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