Французский гранд пытается усилить состав в последний день окна, чтобы избежать понижения в классе.

Лион закрыл трансфер Ореля Мангала, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Бельгиец был основным хавбеком Ноттингем Форест и сыграл 20 матчей в этом сезоне АПЛ.

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед и Челси официально присоединился к кризисному гранду

Ноттингем получит 10 миллионов фунтов за аренду игрока, а в конце сезона Лион обязуется выкупить Мангала за 20 млн. Еще 3 млн предусмотрены бонусами, а также англичане будут иметь 10% от дальнейшей перепродажи.

Лион вынужден соглашаться на такие условия, чтобы спастись от вылета. Команда идет на 16 месте в чемпионате Франции.

Мангала будет не единственным новичком "ткачей" в дедлайн. Лион также оформляет трансфер Саида Бенрама из Вест Хэма. ВХЮ отказался отдать алжирца в Фулхэм, однако отпустил его на медосмотр во Францию.