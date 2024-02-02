Забарний отримав нового одноклубника з Ла Ліги
09:28 - Читать на русском
Нападник Енес Унал став гравцем Борнмута в трансферний дедлайн.
Борнмут на офіційному сайті оголосив про підписання Енеса Унала з Хетафе на правах оренди.
Ліон підписує двох хавбеків з АПЛ, щоб врятуватися від вильоту
За інформацією Фабріціо Романо, "вишні" матимуть опцію викупу турецького нападника за 16 млн євро.
Додамо, що Унал у цьому сезоні зіграв лише в 5 матчах, відзначившись 2 асистами. Лише в грудні турок відновився від травми коліна, через яку і пропустив більшу частину сезону.
Борнмут зіграв внічию на полі Вест Хема – Забарний солідно відпрацював в обороні, провальний дебют зіркового англійця
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter