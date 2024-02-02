Борнмут на офіційному сайті оголосив про підписання Енеса Унала з Хетафе на правах оренди.

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За інформацією Фабріціо Романо, "вишні" матимуть опцію викупу турецького нападника за 16 млн євро.

Додамо, що Унал у цьому сезоні зіграв лише в 5 матчах, відзначившись 2 асистами. Лише в грудні турок відновився від травми коліна, через яку і пропустив більшу частину сезону.

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