Италия поднялась на второе место в таблице коэффициентов УЕФА, а потому должна была автоматически получить 7 путёвок в еврокубки на сезон 2024/25. Первые четыре команды обычно попадают в ЛЧ, пятая и шестая (или пятая и победитель Кубка) – в Лигу Европы, а седьмая - в Лигу конференций. Но в связи с расширением ЛЧ с 32 до 36 команд, УЕФА вручил по одному дополнительному билету двум странам с наибольшим количеством очков по коэффициентам – Италии и Германии. Таким образом, в ЛЧ от Серии А окажется 5 команд вместо 4.

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Тем самым все остальные еврокубковые позиции сместились на одну строчку вверх. Так, восьмая команда чемпионата Италии получит путёвку в Лигу конференций. Но может случиться так, что и эта позиция будет смещена в пользу девятого места, ведь на данный момент на восьмой строчке находится Фиорентина. Команде Винченцо Итальяно предстоит сыграть в финале Лиги конференций с Олимпиакосом. В случае победы в этой встрече "фиалки" заработают автоматическую путёвку в Лигу Европы. Об этом информирует Sky Sport.

Если Фиорентина выиграет ЛК и финиширует восьмой в Серии А, на путёвку в Лигу конференций могут рассчитывать Торино или Наполи. В этом случае в еврокубках следующего сезона будет задействована почти половина Серии А. Если Фиорентина проиграет финал в Афинах, Торино и Наполи точно не смогут попасть в еврокубки.

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