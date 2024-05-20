"Горняки" не планируют кардинальных изменений в своей логистике в следующем сезоне УПЛ.

Слухи о вероятном переезде Шахтера на стадион Левый берег в Киев оказались ложными. По информации Футбол 24, основным домашним стадионом дончан в сезоне 2024/25 останется Арена Львов.

Шахтер сменит стадион на новый сезон, "горняки" выгонят" два клуба УПЛ, – источник

"Горняки" рассчитывают на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Это будет восемь матчей, все состоятся за рубежом. Поэтому не логично "привязывать" себя к Киеву вместо Львова.

Стадион Левого берега рассматривается Шахтером лишь как резервный. Для понимания, в текущем сезоне официально резервной ареной "горняков" был львовский СКИФ, но команда не провела там ни одного матча.

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