Одесситы проиграли шесть из последних семи матчей, поэтому ожидаемо не смогли ничего противопоставить команде, которая борется за еврокубки. Рух вышел вперед в середине первого тайма. Илья Квасница отметил вызов в Олимпийскую сборную настоящим шедевром.

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Черноморец сохранял интригу до 78 минуты, когда дикая ошибка защитников привела к голу Таллеса. На этом игра уже была сделана. Поэтому Рух победил и закрепился на пятом месте турнирной таблицы УПЛ, которая дает право сыграть в Лиге конференций. Одесситы расположились на десятой строчке.