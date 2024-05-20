"Я игрок Черноморца. Ни с кем контрактов я не подписывал. Я доиграю сезон в Черноморце, а потом у меня будет год контракта в Александрии. Что будет летом – я не знаю", – написал Авагимян в своем Telegram-канале.

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Отметим, что ведущий УПЛ ТВ Максим Гиленко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Авагимян проведет следующий сезон под руководством Мирона Маркевича во львовских Карпатах.

Добавим, что в этом сезоне 27-летний Авагимян провел в футболке Черноморца 27 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Его контракт принадлежит Александрии, а за одесситов Артур выступает на правах аренды. Соглашение с командой Руслана Ротаня действует до 30 июня 2025 года.

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