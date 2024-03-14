"Забарный не очень привык забивать голы, хоть он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка.

Первый английский гол Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Лутон – 4:3

В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить мяч или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и забрать победу", – цитирует Ираолу официальный сайт Борнмута.

Напомним, Забарный в текущем сезоне провел в составе "вишен" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Экс-динамовец стал самым молодым украинцем, которому удалось отличиться в АПЛ.

Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание через 3 месяца после драмы