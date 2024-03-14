"Забарний не дуже звик забивати голи, хоч він завжди допомагає під час стандартів. Протягом сезону Ілля постійно був близьким до гола, тому я радий, що він забив у цьому поєдинку і був частиною нашого камбека.

Перший англійський гол Забарного у відеоогляді матчу Борнмут – Лутон – 4:3

У перерві ми говорили, що нам потрібно швидко забити м'яч чи два, щоб повірити у камбек. Ми це зробили. Ми повірили в себе і за підтримки вболівальників зуміли повернутися в матч і забрати перемогу", – цитує Іраолу офіційний сайт Борнмута.

Нагадаємо, Забарний у поточному сезоні провів у складі "вишень" 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Екс-динамівець став наймолодшим українцем, якому вдалось відзначитись в АПЛ.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми