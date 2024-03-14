Первый английский гол Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Лутон – 4:3
06:30 - Читати українською
Борнмут и Лутон превратили в безумие свою переигровку 17 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
50’ Доминик Соланке
62’ Илья Забарный
64’ Антуан Семеньо
84’ Антуан Семеньо
Тахит Чонг 9’
Чидози Огбене 31’
Росс Баркли 45+1’
9’ Тахит Чонг
31’ Чидози Огбене
45+1’ Росс Баркли
50’ Доминик Соланке
62’ Илья Забарный
64’ Антуан Семеньо
84’ Антуан Семеньо
Лутон до перерыва крушил хозяев со счетом 3:0. Впрочем, после отдыха все перевернулось с ног на голову. Борнмут за 14 минут восстановил равновесие.
Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание через 3 месяца после драмы
Илья Забарный оформил свой первый гол в Англии. Украинец получил шанс на подаче углового и головой таки боднул мяч за линию ворот. Дубль Семеньо довершил роскошный камбэк Борнмута – 4:3.
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