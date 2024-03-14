Борнмут и Лутон превратили в безумие свою переигровку 17 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лутон до перерыва крушил хозяев со счетом 3:0. Впрочем, после отдыха все перевернулось с ног на голову. Борнмут за 14 минут восстановил равновесие.

Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание через 3 месяца после драмы

Илья Забарный оформил свой первый гол в Англии. Украинец получил шанс на подаче углового и головой таки боднул мяч за линию ворот. Дубль Семеньо довершил роскошный камбэк Борнмута – 4:3.