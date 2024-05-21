Венсан Компани может стать преемником Томаса Тухеля в Баварии. Об этом информирует Voetbal International, ссылаясь на несколько изданий в Бельгии и Германии. Совет директоров Рекордмайстра хотел бы пригласить Пепа Гвардиолу, но каталонец не заинтересован в возвращении в Мюнхен. В этом плане Компани кажется неплохим вариантом, ведь он является учеником Гвардиолы.

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Помимо этого Венсан разговаривает по-немецки – в своё время он был капитаном Гамбурга, с которым доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

Как тренер Компани сделал себе имя, когда вывел Бёрнли в АПЛ. В этом сезоне "кларетовые" не сумели сохранить прописку в элитном английском дивизионе, но в этом нет вины Компани – считается, что тренер проделал отличную работу.

Ранее от работы в Баварии отказались Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Оливер Гласнер.

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