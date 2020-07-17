"За такие действия возможна пожизненная дисквалификация": Павелко – об избиении арбитра после матча Первой лиги

Глава УАФ Андрей Павелко высказался относительно последних скандалов в Первой лиге. В частности, подтвердил, что вице-президент УАФ Олег Собуцкий может получить пожизненное отстранение от футбола.

Как известно, 24-й тур Первой лиги ознаменовался двумя скандалами. В поединке между Агробизнесом и Прикарпатьем арбитр Иван Бондарь назначил сомнительный пенальти в ворота гостей на последних минутах игры. В матче Агробизнес – Минай было еще жарче. После игры в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр поединка. Как отметил рефери в своих пояснениях, к его избиению причастен Олег Собуцкий – президент Агробизнеса и вице-президент УАФ.

Глава украинского футбола Андрей Павелко дал свою оценку обоим инцидентам в Первой лиге.

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"Оценку действиям рефери в этом матче (Ингулец – Прикарпатье – прим. "Футбол 24") уже дал Комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках. Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, которые обслуживают матчи профессиональных команд. Кроме того, несмотря на обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, Комитет арбитров передал все материалы по этому делу в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.

Еще один недопустимый инцидент произошел после матча Агробизнес – Минай. В судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ. Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиение арбитров должно быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций, включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанной с футболом", – написал Павелко в Facebook.

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