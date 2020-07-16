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Фантомный пенальти вывел Ингулец в лидеры Первой лиги – видео фиаско арбитра

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Фантомный пенальти вывел Ингулец в лидеры Первой лиги – видео фиаско арбитра
Игроки Ингульца / фото ФК Ингулец

Ингулец минимально обыграл Прикарпатья в рамках 24-го тура Первой лиги благодаря скандальному пенальти. Смотрите видео сомнительного гола в обзоре матча Ингулец – Прикарпатье.

 

Первая лига 2019/20, 24-й тур

Ингулец – Прикарпатье – 1:0

Гол: Загальский, 90+1 (пен.)

Удаление: Семотюк, 53 (Прикарпатье)

Ингулец проводил большую часть игры в атаках и играл в большинстве из 53 минуте матча после удаления Семотюка. Однако единственный гол удалось забить аж на 91 минуте, когда нападающий Ингульца побежал к мячу у ворот соперника и упал без касания от соперника. Загальский реализовал пенальти и принес победу Ингульцу.

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Отметим, что эта победа помогла Ингульцу оторваться от преследователей в борьбе за лидерство в Первой лиге – подопечные Лавриненко имеют 3-очковый гандикап перед Минаем.

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Відео эпизода на 03:36:

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