24 апреля, на 74-м году жизни, остановилось сердце Леонида Ищука, который оставил немалый след в тернопольском футболе. Об этом сообщили в Ассоциации футбола Тернопольщины.

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Ищук в сезоне 1980/81 выступал за подгаецкую Ниву, которая впоследствии стала тернопольской. В 1991 году он тренировал хоростковскую Зарю. В 1990-х годах входил в тренерский штаб Игоря Яворского в тернопольской Ниве, а в сезоне-2003/04 занимал должность главного тренера команды.

"Лучшего человека в плане шуток я не видел. Он всегда был веселый, улыбчивый, с юмором, шутил с футболистами. Мы работали вместе много лет. Не было никогда с ним конфликтов, заходили общий язык. Он давал полезные советы, потому что был старшим, говорил мне, чтобы не спешил, подумал", – цитирует Суспільне Игоря Яворского.

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