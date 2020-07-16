Інгулець – Прикарпаття: УАФ оцінила дії арбітра, якого можуть відсторонити від роботи на матчах професіональних команд

Скандал навколо матчу 24-го туру Першої ліги, в якому Інгулець обіграв Прикарпаття, набирає обертів.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі рефері Івана Бондаря. Зокрема, було виявлено два технічно-дисциплінарні епізоди, в яких арбітром були ухвалені нелогічні рішення, що не мають відношення до Правил гри, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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53 хвилина – випадковий контакт між захисником Інгульця та нападником Прикарпаття, який падає на газон через звичайну природну динаміку руху. Тлумачення арбітра є дещо перебільшеним та, передусім, нелогічним, і це призвело до несправедливого вилучення нападника Прикарпаття.

Окрім того, згадана подія призвела до справедливого, але недисциплінованого прояву злості тренера, якого арбітр був вимушений вилучити. Все це було спричинене неправильним рішенням, яке важко пояснити з технічної точки зору (з точки зору Правил гри).

90+3 хвилина – нападник Інгульця здійснює явну, демонстративну та театральну симуляцію. Рішення арбітра призначити 11-метровий удар у той час, коли не сталося жодного порушення, є таким, що не можливо ані пояснити, ані якимось чином обгрунтувати положеннями Правил гри.

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"КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу та повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ буде запропоновано виключити І. Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд. Зважаючи на дивність прийнятих арбітром рішень, КА УАФ вимушений передати дану справу до Комітету з етики та чесної гри УАФ та Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми чинниками, які обумовили такий арбітраж", – йдеться у заяві Комітету арбітрів УАФ.