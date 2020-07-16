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Арбитра матча Агробизнес – Минай избили на стадионе

07:30 - Читати українською
Арбитра матча Агробизнес – Минай избили на стадионе
Избили арбитра матча Первой лиги / ФК Минай

После поединка 24-го тура Первой лиги случился неординарный инцидент. Арбитр Юрий Иванов став жертвой физической атаки и отправился снимать побои в отдел полиции.

 

После игры Агробизнес – Минай арбитр встречи Юрий Иванов был избит в судейской комнате. Рефери, который представляет Донецкую область, снял побои в отделе полиции. Об этом сообщил Telegram канал Бомбардир.

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Заметим, что Иванов показал 8 желтых карточек игрокам хозяев, а также назначил пенальти в их ворота уже в компенсированное время. В итоге Минай победил 2:0 и обошел Агробизнес в турнирной таблице. Команды занимают 2 и 3 места соответственно. Лидирует Ингулец, который свой матч выиграл тоже не без скандала.

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Первая лига Арбитры Главное Минай Минай Агробизнес Агробизнес Агробизнес - Минай
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