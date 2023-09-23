"Шахтер – адекватный клуб. Они продают футболистов за большие деньги в течение последних десяти лет, начиная с Дмитрия Чигринского и бразильцев, заканчивая Мудриком.

Супряга остался без агента, который устроил его в Сампдорию

Шахтер очень хотел его сохранить. Они верят в Даню. Это футболист, который еще многое покажет в футболе и может дойти до уровня, когда за ним будет бегать вся Европа", – сказал Яковенко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Сикан провел за Шахтер 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Женская сборная Украины с поражения стартовала в дебютном розыгрыше Лиги наций – камбэку с Сербией помешала стойка