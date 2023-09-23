"Шахтар – адекватний клуб. Вони продають футболістів за великі гроші протягом останніх десяти років, починаючи з Дмитра Чигринського і бразильців, закінчуючи Мудриком.

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Шахтар дуже хотів його зберегти. Вони вірять у Даню. Це футболіст, який ще багато чого покаже у футболі і може дійти до рівня, коли за ним буде бігати вся Європа", – сказав Яковенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сікан провів за Шахтар 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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