Ассоциация профессиональных футболистов Кипра подвела итоги сезона-2023/24, назвав 11 лучших игроков чемпионата.

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В число лауреатов попал украинский легионер Омонии Роман Безус.

Организаторы также составили вторую по рангу символическую сборную. Там оказался бывший форвард Динамо Фран Соль, который сейчас выступает за АЕК Ларнака.

Напомним, в текущем сезоне Безус провел за Омонию 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт с киприотами действует до 31 мая 2025 года. Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

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