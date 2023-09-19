Форвард Динамо Владислав Супряга попрощался со своим агентом, сообщает Sport.ua.

Динамо шокировало новой фамилией в заявке на УПЛ – форвард-призрак, который больше года без официального футбола

23-летний нападающий решил не продлевать контракт с итальянской компанией GG11. Именно она в 2022 году помогла ему с арендой в Сампдорию, которая завершилась полным фиаско. По информации источника, основной причиной разрыва сотрудничества стали разные взгляды на дальнейшее развитие карьеры футболиста.

К слову, клиентами GG11 являются наставник Милана Стефано Пиоли и вратарь Тоттенхэма и сборной Италии Гульельмо Викарио. В Украине услугами GG11 пользуются Даниил Сикан, Никита Бурда и Александр Назаренко.

Скорее всего, интересы форварда Динамо в дальнейшем будет представлять компания ProStar Вадима Шаблия.

Напомним, Супряга оставался без футбола более года из-за травмы. Недавно его фитнес-тренер заявил о близком возвращении подопечного на поле, а Динамо внесло его в заявку на УПЛ.

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