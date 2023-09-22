Лига наций, группа В3

Украина – Сербия – 1:2

Голы: Овдийчук, 20 – Чанкович, 64, Дамянович, 79

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Сборная Украины стартовала в дебютном розыгрыше Лиги наций среди женщин. Наши девушки попали в группу В3, где поборются с командами Польши, Сербии и Греции. Европейский отбор украинки начали в польском городке Старогард-Гданьский под руководством нового наставника – Владимира Пятенко, а первым соперником "сине-желтых" стала сборная Сербии.

Апанащенко могла открывать счет уже на второй минуте, но ее мощный удар по центру был заблокирован. Украинки продолжили атаковать, позволяя соперницам лишь время от времени пересекать середину поля. Сербия огрызнулась прорывом Дамянович по правому флангу и ударом с острого угла – мимо дальней штанги. Впоследствии Чанкович длинным навесом пыталась вывести представительницу Спортинга на свидание с Екатериной Самсон, но кипер Ворсклы была первой на мяче. Игра пошла на встречных курсах и принесла Украине успех в середине тайма: Овдийчук убежала один на один с голкиперкой Сербии и открыла счет в матче.

Наши девушки регулярно разрывали оборону соперника на флангах, но старались разыгрывать до верного и теряли моменты для удара. На 33-й минуте украинки едва не удвоили: Овдийчук вырезала на дальнюю штангу, но Калинина на мгновение не успела, чтобы замкнуть. В конце тайма арбитр сорвала выход нашей команды один на один, свистнув фол на Овдийчук. Через мгновение уже Андрухив отдавала опасный пас в район одиннадцатиметровой отметки под удар партнерше, но передачу заблокировали.

Второй тайм начался с атак Украины, но воплотить количество в качество не удавалось. Зато забили сербки: Чанкович со штрафного низом попала в угол ворот. Шматко вскоре получила шанс на стандарт с такого же расстояния, но пробила слишком высоко. На 75-й минуте Овдийчук убежала от защитниц по правому флангу и пыталась с острого угла перебросить через голкипера – не удалось. Почти сразу Сербия вышла вперед: Дамянович головой результативно замкнула подачу с углового. В конце матча Иванович могла снимать вопрос о победителе, но выйдя на свидание с Самсон пробила неточно, оставив Украину в игре. На 87-й минуте украинки едва не довели до инфаркта болельщиков, попав в стойку. К сожалению, спасти ничью так и не удалось.

Свой следующий поединок украинки проведут во вторник, 26 сентября, против сборной Польши. Начало встречи в 19:00.