"За качество надо платить", – Ловрен "скромно" оценил свой уровень игры

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен рассказал, почему не покинул мерсисайдцев этим летом.

"Да, я думал об уходе из Ливерпуля. Я знаю, что всегда выкладывался за клуб, выигрывал Лигу чемпионов. Я не из тех игроков, которым нравится сидеть на скамейке и зарабатывать деньги.

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Милан связывался со мной, но Рома была наиболее упорной. Но переговоры ни к чему не привели. Я не собираюсь переходить куда-то и доказывать кому-то, кто я такой, как я играю, готов я или нет.

Я профессионал, победитель Лиги чемпионов, серебряный призер чемпионата мира и достиг больших успехов в футболе. Я не должен никуда идти в аренду, чтобы кто-то оценивал мои качества.

Клопп говорил мне: "Слушай, ты игрок топ-уровня, мы не отдадим тебя в аренду. Ты нам нужен". Мне сказали, что я нужен Ливерпулю, и я это принял, поэтому я не пошел.

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Я чувствую, что я в самом расцвете, в отличной форме, готов психологически. Опыт нельзя купить. Вот почему Ливерпуль не отдал меня в аренду. За качество надо платить", – заявил Ловрен в интервью Sportske Novosti.