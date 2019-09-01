Мане озверел от эгоистических действий Салаха в матче против Бернли

Звездные нападающие Ливерпуля порой не могут поделить пространство на поле.

Матч четвертого тура против Бернли ознаменовался неприятным эпизодом с участием сенегальца и египтянина.

Ливерпуль в матче с Бернли побил свою рекордную серию побед в АПЛ – видеообзор исторической игры

Салах и Мане вдвоем оказались в штрафной против одного защитника "кларетових". У "фараона" была идеальная возможность отдать удобную передачу на партнера, которая бы вывела его на рандеву с кипером соперников. Вместо этого египтянин взял игру на себя и прогадал – "зажеванная" атака и только угловой. Вскоре Мане заменили и уже со скамейки он громко возмущался эгоистическими действиями своего партнера.

Бывший тренер Салаха дал неожиданную характеристику египтянину

Напомним, Ливерпуль уверенно победил Бернли со счетом 3:0 и удержал свою позицию во главе турнирной таблицы АПЛ.