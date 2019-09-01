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Мане озверел от эгоистических действий Салаха в матче против Бернли

01:00 97 Читати українською
Мане озверел от эгоистических действий Салаха в матче против Бернли
Садио Мане / Reuters

Звездные нападающие Ливерпуля порой не могут поделить пространство на поле.

 
Крис Вуд 33’
Садио Мане 37’
Роберто Фирмино 80’
33’ Крис Вуд
37’ Садио Мане
80’ Роберто Фирмино

Матч четвертого тура против Бернли ознаменовался неприятным эпизодом с участием сенегальца и египтянина.

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Салах и Мане вдвоем оказались в штрафной против одного защитника "кларетових". У "фараона" была идеальная возможность отдать удобную передачу на партнера, которая бы вывела его на рандеву с кипером соперников. Вместо этого египтянин взял игру на себя и прогадал – "зажеванная" атака и только угловой. Вскоре Мане заменили и уже со скамейки он громко возмущался эгоистическими действиями своего партнера.

Бывший тренер Салаха дал неожиданную характеристику египтянину

Напомним, Ливерпуль уверенно победил Бернли со счетом 3:0 и удержал свою позицию во главе турнирной таблицы АПЛ.

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Англия Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль футбольные курьёзы Видеоновости Бернли - Ливерпуль
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