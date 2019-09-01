Клопп прокомментировал конфликт между Салахом и Мане в матче против Бернли

Главный тренер Ливерпуля поделился мнением относительно инцидента, который произошел между его звездными подопечными в последнем туре АПЛ.

"Мане расстроился, это было очевидно. Садио не может скрыть своих эмоций, мне это нравится. Но все уже улажено. Мы об этом говорили и все хорошо.

Мане озверел от эгоистических действий Салаха в матче против Бернли

Мы люди, мы эмоциональны. Это была ситуация в игре. Что еще могло произойти? Это явно был не телефонный разговор. Сделал бы Мане то же самое снова? Наверное, нет. Он не сказал что-то неправильно, он просто выглядел не так, как обычно", – цитирует Клоппа FourFourTwo.

Ливерпуль в матче с Бернли побил свою рекордную серию побед в АПЛ – видеообзор исторической игры

Напомним, в одном из эпизодов Салах не отдал пас Мане и упустил отличный момент для взятия ворот, что изрядно разозлило сенегальца. Несмотря на это Ливерпуль уверенно одолел Бернли со счетом 3:0.