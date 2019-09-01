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Клопп прокомментировал конфликт между Салахом и Мане в матче против Бернли

12:11 22 Читати українською
Клопп прокомментировал конфликт между Салахом и Мане в матче против Бернли
Клопп и Мане / Reuters

Главный тренер Ливерпуля поделился мнением относительно инцидента, который произошел между его звездными подопечными в последнем туре АПЛ.

 
Крис Вуд 33’
Садио Мане 37’
Роберто Фирмино 80’
33’ Крис Вуд
37’ Садио Мане
80’ Роберто Фирмино

"Мане расстроился, это было очевидно. Садио не может скрыть своих эмоций, мне это нравится. Но все уже улажено. Мы об этом говорили и все хорошо.

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Мы люди, мы эмоциональны. Это была ситуация в игре. Что еще могло произойти? Это явно был не телефонный разговор. Сделал бы Мане то же самое снова? Наверное, нет. Он не сказал что-то неправильно, он просто выглядел не так, как обычно", – цитирует Клоппа FourFourTwo.

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Напомним, в одном из эпизодов Салах не отдал пас Мане и упустил отличный момент для взятия ворот, что изрядно разозлило сенегальца. Несмотря на это Ливерпуль уверенно одолел Бернли со счетом 3:0.

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Теги
Бернли - Ливерпуль Мохамед Салах Мохамед Салах Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп
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