"За якість треба платити", – Ловрен "скромно" оцінив свій рівень гри

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен розповів, чому не покинув мерсисайдців цього літа.

"Так, я думав про відхід з Ліверпуля. Я знаю, що завжди викладався за клуб, вигравав Лігу чемпіонів. Я не з тих гравців, яким подобається сидіти на лавці і заробляти гроші.

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Мілан зв'язувався зі мною, але Рома була найбільш наполегливою. Але переговори ні до чого не привели. Я не збираюся переходити кудись і доводити комусь, хто я такий, як я граю, готовий я чи ні.

Я професіонал, переможець Ліги чемпіонів, срібний призер чемпіонату світу та досягнув великих успіхів у футболі. Я не повинен нікуди йти в оренду, щоб хтось оцінював мої якості.

Клопп говорив мені: "Слухай, ти гравець топ-рівня, ми не віддамо тебе в оренду. Ти нам потрібен". Мені сказали, що я потрібен Ліверпулю, і я це прийняв, тому я не пішов.

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Я відчуваю, що я в самому розквіті, у відмінній формі, готовий психологічно. Досвід не можна купити. Ось чому Ліверпуль не віддав мене в оренду. За якість треба платити", – заявив Ловрен в інтерв'ю Sportske Novosti.