"Честно говоря, не знаю, оставит ли руководство МЮ Рангника на следующий сезон. Не знаю, какой вектор развития владельцы клуба видят в будущем. Думаю, после увольнения Сульшера они могли бы попытаться сразу назначить нового постоянного тренера, а не временного.

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Они взяли Рангника из России, где он был техническим директором, и назначили его главным тренером Манчестер Юнайтед. Для чего они это сделали? Это выглядит так: другие немецкие тренеры преуспевают в АПЛ, поэтому нам тоже нужен немецкий тренер.

Возможно, это был самый дешевый вариант из возможных на тот момент. А может быть, они действительно видят в Рангнике тренера в долгосрочной перспективе. Но я так не думаю. Это мое личное мнение: я думаю, Манчестер Юнайтед назначит тренером кого-то другого", – цитирует Стама Betting Expert.

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