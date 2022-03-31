"Взяли Рангника из России, где он был директором": легенда Ман Юнайтед раскритиковала клуб за выбор наставника
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Яп Стам не понимает, чем Ральф Рангник заслужил возглавить манкунианцев.
"Честно говоря, не знаю, оставит ли руководство МЮ Рангника на следующий сезон. Не знаю, какой вектор развития владельцы клуба видят в будущем. Думаю, после увольнения Сульшера они могли бы попытаться сразу назначить нового постоянного тренера, а не временного.
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Они взяли Рангника из России, где он был техническим директором, и назначили его главным тренером Манчестер Юнайтед. Для чего они это сделали? Это выглядит так: другие немецкие тренеры преуспевают в АПЛ, поэтому нам тоже нужен немецкий тренер.
Возможно, это был самый дешевый вариант из возможных на тот момент. А может быть, они действительно видят в Рангнике тренера в долгосрочной перспективе. Но я так не думаю. Это мое личное мнение: я думаю, Манчестер Юнайтед назначит тренером кого-то другого", – цитирует Стама Betting Expert.
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