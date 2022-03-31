"Щиро кажучи, не знаю, чи залишить керівництво МЮ Рангніка на наступний сезон. Не знаю, який вектор розвитку власники клубу бачать у майбутньому. Думаю, після звільнення Сульшера вони могли б спробувати одразу призначити нового постійного тренера, а не тимчасового.

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Вони взяли Рангніка з Росії, де він був технічним директором, і призначили його головним тренером Манчестер Юнайтед. Навіщо вони це зробили? Це виглядає так: інші німецькі тренери досягають успіху в АПЛ, тому нам теж потрібен німецький тренер.

Можливо, це був найдешевший варіант із можливих на той момент. А можливо, вони справді бачать у Рангніку тренера у довгостроковій перспективі. Однак я так не думаю. Це моя особиста думка: гадаю, Манчестер Юнайтед призначить тренером когось іншого", – цитує Стама Betting Expert.

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