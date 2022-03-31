"Взяли Рангніка з Росії, де він був технічним директором": легенда Ман Юнайтед розкритикував клуб за вибір наставника
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Яп Стам не розуміє, чим Ральф Рангнік заслужив очолити манкуніанців.
"Щиро кажучи, не знаю, чи залишить керівництво МЮ Рангніка на наступний сезон. Не знаю, який вектор розвитку власники клубу бачать у майбутньому. Думаю, після звільнення Сульшера вони могли б спробувати одразу призначити нового постійного тренера, а не тимчасового.
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Вони взяли Рангніка з Росії, де він був технічним директором, і призначили його головним тренером Манчестер Юнайтед. Навіщо вони це зробили? Це виглядає так: інші німецькі тренери досягають успіху в АПЛ, тому нам теж потрібен німецький тренер.
Можливо, це був найдешевший варіант із можливих на той момент. А можливо, вони справді бачать у Рангніку тренера у довгостроковій перспективі. Однак я так не думаю. Це моя особиста думка: гадаю, Манчестер Юнайтед призначить тренером когось іншого", – цитує Стама Betting Expert.
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