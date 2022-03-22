В красной половине Манчестера определили четырех специалистов, которые могут возглавить команду в межсезонье.

Манчестер Юнайтед составил шорт-лист тренеров Маурисио Почеттино, Эрик Тен Хаг, Хулен Лопетеги и Луис Энрике. Это специалисты, реально обсуждаемые в клубе как потенциальные тренеры первой команды, сообщает Sky Sports.

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Руководство до сих пор не определилось с фаворитом и не ведет переговоров. Сейчас полная концентрация на том, чтобы финишировать в топ-4 АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Ральфа Рангника не отрывают от тренерской работы.

С Рангником до сих пор не обсуждали детали его работы на позиции консультанта, которую он получит летом. Источник уверяет, что немец не получит функции спортивного директора и не будет иметь сильного слова в принятии важных решений.

Рангник не будет определять стратегию развития клуба, а просто будет делиться идеями по инновациям, помогать со скаутингом и использовать свои связи для облегчения переговоров МЮ.

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