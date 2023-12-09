"Оригиналом не буду, когда скажу, что Шахтер и Верес – это команды разного уровня. Хотя в тактическом плане "горняки" нас ничем не удивили. Они действовали так, как мы ожидали, просто исполнительное мастерство номинальных хозяев было выше. Поэтому победу Шахтера следует признать заслуженной.

Придуманный пенальти Монзуль в видеообзоре матча Шахтер – Верес – 2:0

Наиграл ли Верес на гол? Думаю, что да. После несправедливого, иначе и не скажешь, пенальти в наши ворота, который назначила арбитр Монзуль, а мне удалось парировать удар Зубкова, ровенчане на эмоциональном подъеме выдали неплохую десятиминутку и у нас были полумоменты. Однако на 69-й минуте все испортил вышеупомянутый Зубков, который дальним выстрелом снял паутину с верхнего угла.

О пенальти лучше спросить Монзуль – взяла и просто придумала его. Хорошо, что для Вереса все обошлось. Кстати, я не впервые выигрываю дуэли у штатных пенальтистов Шахтера, только раньше это делал, защищая ворота Десны.

Относительно шансов Шахтера с Порту в Лиге чемпионов... Прекрасно понимаю, что Вересу далеко до Порту и на фоне нашей команды "горняки" выглядели убедительно. Но без преувеличения Шахтер нынешнего образца производит сильное впечатление контролем мяча, когда каждый исполнитель четко знает свой маневр. На мой взгляд, в Португалии у Шахтера есть шансы достичь нужного результата. Верес будет болеть за "горняков", – цитирует Паста Sport.ua.

Напомним, Верес после 17-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 12 очков, и имеет одну игру в запасе.

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