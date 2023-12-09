Любомир Кузьмяк поспілкувався з Євгеном Шевченком, захисником Вереса, який мимоволі опинився в епіцентрі скандального арбітражу матчу 17 туру УПЛ проти Шахтаря (0:2).

Вечірнє протистояння у п'ятницю на Арені Львів між Шахтарем та Вересом завершилося цілком буденною перемогою номінальних господарів 2:0. Однак найбільш обговорюваною подією матчу став пенальті, призначений Катериною Монзуль на початку другого тайму. І хоч "гірникам" цей пенальті не допоміг збільшити перевагу у рахунку і ніяк не вплинув на результат, він сміливо претендує на звання найбільш абсурдного у сезоні в УПЛ.

Про резонансний епізод Футбол 24 одразу після поєдинку поспілкувався з Євгеном Шевченком – футболістом, у чию руку (читайте "сідницю") влучив м'яч.

– Євгене, усіх цікавить єдине питання – що трапилося у моменті з пенальті?

– (Сміється) Стільки разів щойно у роздягальні передивилися… Блін, ну там очевидно, що руки навіть близько не було. М'яч влучив у "п'яту точку". Просто дивує те, що навіть VAR не передивилася. Там би усі все побачили. Навіть у трансляції є один повтор і він дуже чіткий. Я не розумію.

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– Складалося враження, що ви були впевнені – після перегляду повтору Катерина Монзуль скасує своє рішення.

– Звісно. Я одразу підійшов до пацанів і сказав: "Є VAR. Спокійно, вона зараз перегляне і відмінить". Минула хвилина і я бачу, що рефері все одно показує на позначку. На жаль, вже нічого не зміниш.

– Ви намагалися отримати якесь пояснення від Монзуль?

– Я запитував. Вона нічого не відповіла.

– Ви питали чи вона побачила там руку?

– Так. Просто сказала, що буде пенальті і все.

– Гаразд, давайте більше про сам матч. Здавалося, Вересу трохи не вистачало сміливості.

– Можливо, трохи так. Шахтар – все-таки чинний чемпіон України. З ним завжди важко. Це команда високого класу, яка грає у Лізі чемпіонів. Ми хотіли здобути позитивний результат, щоб піти з гарним настроєм у відпустку. Вважаю, що сьогодні ми робили усе, що могли. Сьогодні Шахтар був сильнішим.

– У вас був чудовий суперник на фланзі. Олександр Зубков виглядав нестримно.

– Дійсно, це дуже якісний футболіст. Проти нього завжди важко грати. Сьогодні, зокрема.

– Зубков віддав класну гольову передачу на Дмитра Криськіва. Якби не рикошет від Жуліо Сезара, то Євген Паст міг відбивати удар?

– Так, як бачите, удача сьогодні також була на боці суперника. Перший гол підкосив нашу впевненість. Тепер працюватимемо далі, щоб виправити становище.

– Верес йде зимувати у зоні перехідних матчів.

– Поганих думок у нас немає. Я впевнений, що ми виправимо становище.

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