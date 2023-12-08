Шахтер довольно быстро распаковал ворота Вереса – Крыськив получил прекрасную передачу от Зубкова в штрафную и прошил Паста. Мяч рикошетом задел Жулио Сезара и впоследствии гол переписали на него. Дахновский в ответ стрелял издали – Ризнык забрал. В конце тайма Бондарь замыкал заброс от Зубкова во вратарскую, но пробил над перекладиной. На последней минуте Дахновский имел шанс сравнять, однако попал прямо в кипера "горняков".

Шахтер уверенно обыграл Верес в репетиции к ЛЧ – Монзуль придумала пенальти для "горняков"

После перерыва Монзуль придумала пенальти за игру рукой Шевченко, которой не было, однако Зубков с точки не сумел переиграть Паста. Сикан успел добить сферу в сетку, но, в конце концов, гол был отменен из-за забегания Даниила в штрафную до удара. Шахтер продолжил давить и сумел удвоить – Зубков эффектным ударом закрутил под перекладину. Могли забивать Эгиналду и Келси, однако им откровенно не везло, а за 2 минут до свистка Кевин попал в каркас ворот.