Ювентус снова не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. В Италии считают, что Криштиану Роналду стал главным виновником вылета и задумываются о целесообразности его дальнейшего пребывания в клубе.

Ювентус второй год подряд провалил еврокубковый сезон, прекратив борьбу за кубок чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Год назад на пути туринцев стал Лион, а вчера, 9 марта, Роналду и Ко не смогли преодолеть сопротивление Порту. Победы 3:2 оказалось недостаточно после гостевого поражения 1:2 – соответственно, именно "драконы" шагают в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Криштиану Роналду стал одним из антигероев поединка. Португалец, который имеет в своем активе 5 побед в ЛЧ, не отличился в плей-офф хотя бы голом. В активе 36-летнего нападающего только несколько случайный голевой пас на Федерико Кьезу в моменте с первым забитым мячом туринцев. Криштиану был практически незаметным в атаке, но умудрился "наварить" и у своих ворот. Именно у него между ног пролетел мяч после удара Оливейры со штрафного. Стенка рассыпалась, словно шансы Ювентуса на четвертьфинал – Порту вполне заслуженно прошел дальше.

Ronaldo gifting Porto their ticket to the UCL quarter finals. His greatest ever contribution to Portuguese football. pic.twitter.com/n2ul9SFBt5 — MC (@CrewsMat19) March 9, 2021

Понятно, что Ювентусу досталось абсолютно от всех итальянских СМИ. Одним из самых больших критиков "Старой синьоры" выступил Фабио Капелло, который в свое время работал главным тренером туринской команды. Досталось и Роналду – как раз за эпизод с решающим штрафным "драконов".

"Второй гол Порту – это невероятный подарок. Это совершенно недопустимая ошибка, нельзя пропускать такие голы на таком уровне. В мое время мы сами выбирали футболистов, которые будут в стенке. Там не мог стоять тот, кто боится мяча (Роналду отвернулся в момент удара Оливейры – прим.). Они банально испугались мяча и отвернулись от него. Такому поступку нет никаких оправданий", – цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Отдельно дон Фабио проехался по ветеранах Юве, которые проигнорировали общение с прессой. За провал вынуждены были отдуваться Де Лигт, Кьеза и Куадрадо. "Только молодые футболисты сохранили лицо и не побоялись ответить на вопросы в трудный момент. В этой команде есть некоторые ветераны, которых видно только тогда, когда Ювентус выигрывает. После поражения их почему-то нет", – Капелло возмущен поступком футболистов "Старой синьоры".

На этом тренер не успокоился. Фабио вспомнил поклонникам Ювентуса их недовольство работой Массимилиано Аллегри, которого в последние дни начали сватать в Шахтер. "Аллегри, которого так презирали, постоянно выигрывал Скудетто и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Те хорошие вещи, которые он делал для Ювентуса, никогда не освещали. Все говорили, что нужен другой футбол", – подытожил Капелло свой эмоциональный спич.

Впрочем, Роналду, как и всему Ювентусу, досталось не только от легендарного тренера. Едва ли не единственным, кто избежал критики, стал Федерико Кьеза – автор дубля в ворота "драконов". Туринский Tuttosport вообще назвал Криштиану худшим игроком "Старой синьоры" в матче с Порту – жалкие 4.5. "Много страданий, непонятные движения. Финальным аккордом стал пропуск мяча между ног после удара Оливейры".

Ряд итальянских СМИ уже считают приглашение Роналду неоправданным, ведь результаты команды в ЛЧ не то, не улучшились, а вообще пошли вниз. Да и в чемпионате туринцы рискуют потерять Скудетто впервые за 10 лет. Андреа Аньелли должен серьезно задуматься, стоит ли всеми силами удерживать ветерана. За три года Криштиану в Турине Юве лишь однажды добрался до четвертьфинала самого престижного еврокубка. За это время CR7, который обошелся клубу в сотни миллионов евро, забил в ЛЧ только 14 голов (в последнем сезоне в Реале было 15). Впервые за последние 15 лет Рон не забил в плей-офф ЛЧ ни разу.

"Союз Роналду и Ювентуса – экономическая катастрофа". По мнению Corriere della Sera, боссы туринцев должны трижды подумать над тем, стоит ли продолжать сотрудничество с Криштиану. Португалец выдал лишь один по-настоящему топ-матч в Лиге чемпионов за 3 сезона – хет-трик в ворота Атлетико в сезоне 2018/19. Зато с Роналду в составе Ювентус вылетел от Аякса, Лиона и Порту – команд, которые сложно назвать грандами. В Серии А 2020/21 "Старая синьора" уже не является фаворитом чемпионской гонки, поскольку отстает от Интера на 10 пунктов (правда, сыграв на матч меньше).

К слову, вылет из ЛЧ на первой стадии плей-офф уже принес негативные последствия – и не только в плане имиджа и потери шансов на трофей. Утром 10 марта акции Ювентуса на фондовой бирже упали в цене на 6,5%. Гегемония "Старой синьоры" в Италии уже фактически разрушена, а в Европе Ювентус с Криштиану так и не стали грозной силой. Колоссальная зарплата Роналду не позволяет клубу выйти на трансферный рынок, а сам CR7, похоже, понял, что выиграть ЛЧ в Турине будет крайне сложно. Целесообразно ли в таком случае продолжать неудачный союз?

Ювентус не дожал Порту и вылетел из Лиги чемпионов – Роналду феерически провалился, а Пирло на грани отставки