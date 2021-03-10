"Контракт Роналду действует еще год. Продление соглашения с ним пока не стоит на повестке дня. У нас еще будет время, чтобы обсудить этот вопрос", – цитирует Паратичи Corriere della Sera.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Накануне Юве вылетел из 1/8 Лиги чемпионов, уступив Порту по сумме двух противостояний. По итогам ответного матча Криштиану получил одну из самых низких оценок.

Действующий контракт 36-летнего португальца с туринцами рассчитан до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 22 матча, в которых отметился 20-ю голами.

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