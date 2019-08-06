"Высказывания Денисова просто смешны", – представитель "Плюсов" рассказал о борьбе за показ матчей УПЛ

Руководитель управления спортивных проектов "1+1 media" Степан Щербачев ответил на обвинения директора каналов "Футбол 1/2".

"Александр ссылается на то, что каналы "Футбол 1/2" выиграли тендер на три сезона УПЛ и является официальными трансляторами, но на самом деле Премьер-лига нарушила все собственные обещания, передав права через условный тендер.

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То, что было обещано Томасом Гриммом, полностью расходится с тем, что мы наблюдаем сегодня. Тендер был абсолютно неприемлем для нашей и других телекомпаний, которые могли бы быть заинтересованы в приобретении подобного плана прав.

Заявления Денисова – это необходимая формальность, но никак не реальность. Реальность совсем другая: УПЛ снова пытается силовым способом передать все права на рассмотрение одного транслятора. Многие клубы не согласны ни с этим решением, ни с политикой, которую сейчас проводит Премьер-лига. И то, что на сегодняшний день пять клубов уже работают с нами, – подтверждает наше мнение. К тому же, сейчас мы просто не вспоминаем те клубы, которые хотели подписать контракты с нами, но из-за понимания, что сегодня они работают с каналами "Футбол 1\2" получили от нас отказ. А так клубов могло быть больше.

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Мы с удовольствием обменяемся футболками, но не будем меняться никакими фрагментами. Мы не принимаем всерьез заявления о каких-то неправомерных действиях. Подобные высказывания звучат просто смешно, ведь согласно установленным правилам, решения принимаются 2/3 голосов участников. То есть, если участников менее восьми, то фактически подобные решения являются нелегитимными", – сказал Щербачев в комментарии пресс-службе "1+1 media".