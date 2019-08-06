"Висловлювання Денисова просто смішні", – представник "Плюсів" розповів про боротьбу за показ матчів УПЛ

Керівник управління спортивних проектів "1+1 media" Cтепан Щербачов відповів на звинувачення директора каналів "Футбол 1/2".

"Олександр посилається на те, що канали "Футбол 1/2" виграли тендер на три сезони УПЛ і є офіційними трансляторами, але насправді Прем'єр-ліга порушила всі власні обіцянки, передавши права через умовний тендер.

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Те, що було обіцяно Томасом Гріммом, повністю розходиться з тим, що ми спостерігаємо сьогодні. Тендер був абсолютно неприйнятний для нашої та інших телекомпаній, які могли б бути зацікавлені в придбанні подібного плану прав.

Заяви Денисова – це необхідна формальність, але ніяк не реальність. Реальність зовсім інша: УПЛ знову намагається силовим способом передати всі права в руки одного транслятора. Багато клубів не згодні ні з цим рішенням, ні з політикою, яку зараз проводить Прем'єр-ліга. І те, що на сьогоднішній день п'ять клубів вже працюють з нами, – підтверджує нашу думку. До того ж, зараз ми просто не згадуємо ті клуби, які хотіли підписати контракти з нами, але через розуміння, що сьогодні вони працюють з каналами "Футбол 1\2" отримали від нас відмову. А так клубів могло бути більше.

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Ми із задоволенням обміняємося футболками, але не будемо мінятися ніякими фрагментами. Ми не приймаємо всерйоз заяви про якісь неправомірні дії. Подібні висловлювання звучать просто смішно, адже згідно з установленими правилами, рішення приймаються 2/3 голосів учасників. Тобто, якщо учасників менше восьми, то фактично подібні рішення є нелегітимними", – сказав Щербачов в коментарі прес-службі"1+1 media".