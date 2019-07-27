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"Клубы не могут продавать права на показ матчей другим телеканалам", – Гримм рассказал о борьбе за единый телепул УПЛ

15:00 52 Читати українською
"Клубы не могут продавать права на показ матчей другим телеканалам", – Гримм рассказал о борьбе за единый телепул УПЛ
Томас Гримм / Фото сайта УПЛ

Президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм поделился информацией о введении единого Телепул.

"У нас есть решение клубного собрания, которое поддержало большинство, что мы подписываем контракт с телеканалами "Футбол 1/2", чтобы создать телепул. Лично я не понимаю, почему эти клубы не соглашаются на единый пул. Мы продолжаем вести с ними переговоры и надеемся, что найдем решение и придем к общему знаменателю.

Телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами УПЛ

Это довольно просто, потому что у клубов нет полномочий продавать свои телеправа другим каналам. Телеправа, медиаправа принадлежат УПЛ, поэтому клубы не могут продавать их "2+2". Мы не хотим углублять конфликт, продолжаем переговоры и надеемся найти решение.

Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки

У меня есть очень хорошие контакты с сотрудниками УЕФА и ФИФА. Я вернусь в Швейцарию и попробую разобраться, чем они могут помочь.
Есть письменное предложение для международных телеправ, но оно будет иметь смысл только если у нас будет единый транслятор, чтобы мы могли продавать весь чемпионат Украины. Восемь клубов – за, четыре клуба – против. Это усложняет ситуацию, но мы над этим работаем", – рассказал Гримм в комментарии Football.ua.

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