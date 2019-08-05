Денисов назвал показ матчей УПЛ на "2+2" незаконным

Директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с распределением трансляций матчей УПЛ.

"Мы не можем показать фрагменты матчей тура, потому что с нынешнего сезона мы больше не обмениваемся видеофрагментами чемпионата Украины с нашими коллегами из "2+2".

Никакого конфликта между нами нет. Все просто – на следующие три сезона телеканалы "Футбол" приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги. За это проголосовало большинство клубов, мы стали официальными телетрансляторои УПЛ.

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Ситуация у наших коллег другая. Они приобрели права в обход тендера, непосредственно у клубов. Согласно регламентным нормам УПЛ, показ этих матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное.

Повторюсь: никакого конфликта с "2+2" у нас нет. Скорее, может быть конфликт между "2+2" и УПЛ. Или между УПЛ и другими клубами из-за несанкционированного показа.

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А мы с коллегами по прежнему можем обмениваться всем чем угодно, например, футболками после товарищеских матчей, но не контентом чемпионата Украины", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".