Наставник СК Днепр-1 Юрий Максимов указал на нефутбольные факторы, которые повлияли на выступление команды в матче против Руха.

– Насколько тревоги сегодня мешали играть вашей команде, учитывая то, что темп задавал именно Днепр-1, ведь команде нужно было отыгрываться?

– Это уже второй такой матч, когда нам приходится играть по три-четыре тайма или периода. С Минаем тоже так было, когда только вышли, разогрелись, а надо снова идти в раздевалку. Но это такой сейчас футбол. У нас идет война, и мы под это можем только подстраиваться.

– Почему команда так неуверенно начала игру?

– Было стандартное положение, пропустили гол, как говорят, забили сами себе, а потом уже надо было отыгрываться. Где-то спешили, хотя и контролировали игру, но мяч не лез в ворота соперника.

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– Что сказали ребятам в перерыве, ведь первый и второй тайм получились совсем разными?

– У нас не один перерыв был, а четыре тайма сыграли. Надо было дальше продолжать играть, контролировать игру, а не грузить вперед. Команде надо было вести свою игру.

– Впереди перерыв на сборные. Возможно, проведете контрольный матч?

– Какой контрольный матч, когда у нас люди разъедутся по сборным, и пять юношей сидят на скамейке? Нам бы своих сохранить.

– Когда можно ожидать возвращения Сватка, Третьякова, Когута?

– Футбол – травматичный вид спорта. Ребята сейчас на лечении. Когда они будут готовы, тогда и будут играть, – цитирует Максимова пресс-служба СК Днепр-1.

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