Наставник СК Дніпро-1 Юрій Максимов вказав на нефутбольні фактори, які вплинули на виступ команди у матчі проти Руха.

– Наскільки тривоги сьогодні заважали грати вашій команді, з огляду на те, що темп задавав саме Дніпро-1, адже команді потрібно було відіграватись?

– Це вже другий такий матч, коли нам доводиться грати по три-чотири тайми або періоди. З Минаєм теж так було, коли тільки вийшли, розігрілися, а треба знову йти у роздягальню. Але це такий зараз футбол. У нас йде війна, і ми під це можемо тільки підлаштовуватися.

– Чому команда так невпевнено почала гру?

– Було стандартне положення, пропустили гол, як кажуть, забили самі собі, а потім вже треба було відіграватися. Десь поспішали, хоча і контролювали гру, але м’яч не ліз у ворота суперника.

СК Дніпро-1 – Рух – 0:1 – відео автогола та огляд матчу

– Що сказали хлопцям у перерві, адже перший і другий тайм вийшли зовсім різними?

– У нас не одна перерва була, а чотири тайми зіграли. Треба було далі продовжувати грати, контролювати гру, а не вантажити вперед. Команді треба було вести свою гру.

– Попереду перерва на збірні. Можливо, проведете контрольний матч?

– Який контрольний матч, коли у нас люди роз’їдуться по збірним, і п’ять юнаків сидять на лавці? Нам би своїх зберегти.

– Коли можна очікувати на повернення Сватка, Третьякова, Когута?

– Футбол – травматичний вид спорту. Хлопці зараз на лікуванні. Коли вони будуть готові, тоді і будуть грати, – цитує Максимова прес-служба СК Дніпро-1.

Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив скандальний автогол